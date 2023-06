Arianna, musa della moda sui social "Adoro i piccoli marchi artigianali Ora mi ha chiamato anche Adidas"

di Cristina Belvedere

Sui social è nota come Ariadne, ma il suo vero nome è Arianna Biliorsi, 25 anni a settembre, senese Doc, che ha messo per il momento da parte la laurea in Cinese per diventare testimonial della moda sui social. "Mi sono laureata all’Università per Stranieri di Siena nell’ottobre del 2022, poi ho vinto due borse di studio per trasferirmi in un campus a Tianjin, una città vicino a Pechino, dove avrei dovuto trascorrere sei mesi di studio. Invece è arrivata la pandemia ed è scattato il lockdown".

Chiusa in casa, Arianna ha dato sfogo alla sua grande passione: la moda. "Compravo i vestiti online, ma non li vedeva nessuno. Sono sempre stata creativa, infatti mi piacciono molto sia la fotografia sia girare video, quindi ho pensato di mostrare i miei outfit prima su Instagram, ma senza far vedere il viso, e poi, una volta presa confidenza, anche su TikTok". Di qui il boom di follower: "Su Instagram ne ho 10.500, mentre su TikTok il doppio, perché raggiunge anche un pubblico che altrimenti non avrebbe la possibilità di seguirmi". Così sono iniziate le collaborazioni: Pull & Bear, Subdued, Pangaia e, in questi ultimi giorni, anche Adidas.

"Ho trasformato la mia passione in un vero e proprio lavoro – racconta Arianna –. Come influencer mi ispiro a Chiara Ferragni, ma adoro lo small business, cioè gli articoli dei piccoli marchi artigianali che producono borse fatte a mano e gioielli. La mia è una moda fast fashion, che incentiva a tornare nelle piccole botteghe alla ricerca di pezzi particolari e di idee originali da indossare tutti i giorni".

Arianna ammette: "Sono veramente fissata: tengo tutti i capi che i vari marchi mi spediscono, conservo i cartellini e anche le lettere di accompagnamento, soprattutto dei piccoli brand. Con molte delle ragazze che mi scivono sono diventata amica". Poi aggiunge: "Non esco con i tacchi o cose estrose, mi metto in tiro se mi mandano abiti particolarmente eleganti solo per scattare le foto o girare i video. La mia fonte di ispirazione sono le persone comuni, perché non sono una modella. Mi occupo di far vedere i vestiti sui social. I vari marchi non mi scelgono perché sono bella, ma per i miei contenuti". Il futuro? "Vorrei avere un ruolo nel marketing di qualche azienda, curandone le pagine social. Mi piacerebbe molto più che fare l’influencer".