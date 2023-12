Arbia, nuovo manto per la palestra

Un intervento programmato di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto in parquet della palestra comunale di Arbia, impianto polifunzionale. È quanto in corso di realizzazione in queste settimane da parte dell’amministrazione comunale di Asciano nell’ambito degli interventi di riqualificazione della frazione. "Si tratta – spiegano gli assessori Marcello Pastorelli e Claudio Bardelli – di un intervento programmato che si inserisce in una più ampia definizione di lavori realizzati e in corso di realizzazione su tutti gli impianti sportivi del capoluogo e delle frazioni".

I lavori, che avranno una durata stimata fino a metà gennaio 2024, consentiranno l’installazione di materiali evoluti ‘taraflex’ di ultima generazione nell’ottica di una sempre migliore fruibilità dell’impianto da parte delle associazioni sportive e degli studenti delle scuole.