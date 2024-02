Apertura anno accademico con il ministro

A distanza di tre mesi dall’inaugurazione del 783esimo anno accademico dell’Università di Siena, adesso è la volta dell’Università retta da Tomaso Montanari. Lunedì 19 febbraio nell’aula magna Virginia Woolf nella sede dell’Università per Stranieri in piazza Carlo Rosselli , si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’ateneo. La cerimonia inizierà alle 10.30, il discorso inaugurale sarà tenuto dal magnifico rettore Tomaso Montanari, ed è previsto, come già era stato per l’inaugurazione dell’anno accademico all’ateneo di Siena, un intervento della Ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Il programma della cerimonia d’inaugurazione alla Stranieri prevede anche gli interventi della dottoressa Sara Ferrilli, in rappresentanza degli assegnisti; la dottoressa Paola Giachi, in rappresentanza del personale tecnico amministrativo; il professor Andrea Simone, in rappresentanza dell’Osservatorio per la precarietà. Al termine degli interventi il professor Paolo Borruso e la dottoressa Igiaba Scego terranno le lezioni inaugurali.

La performance musicale è affidata a Bhutan-Clan, formato da Jadel Andreetto (basso), Bruno Fiorini (chitarre) e Ricardo Lopez Pelliza (guitalele, ukulele e mandolino).

L’Università si appresta quindi ad iniziare un nuovo ciclo con numeri importanti, nell’anno 2022-23 sono stati 269 i nuovi immatricolati, di cui 37 stranieri e 1788 gli iscritti totali, di cui 198 stranieri; contemporaneamente sono 107 i membri del personale docente e ricercatore e 136 quelli del personale non docente, che prenderanno parola durante l’inaugurazione tramite i propri rappresentanti. La cerimonia d’inaugurazione del nuovo anno accademico si potrà seguire anche in streaming tramite il sito dell’Università per stranieri.