Antognoni a La Galleria

Giancarlo Antognoni (al centro nella foto) a pranzo in un noto locale di Poggibonsi. Una visita che ha sorpreso anche Michele e Mirko Targi del ristorante La Galleria, che avevano un tavolo prenotato a nome di un cliente assiduo di loro conoscenza e hanno invece visto arrivare il campione degli Azzurri di Enzo Bearzot ai mondiali di Spagna ’82, oltre che "Unico 10" per gli appassionati tifosi della Fiorentina. "Antognoni ha mangiato i nostri piatti di pesce – rivela Mirko Targi – e li ha davvero apprezzati. Consensi che a noi hanno fatto enormemente piacere. Il personaggio lo conosciamo tutti e quindi ritengo che non ci sia alcunché da aggiungere: a livello sportivo, Antognoni è senza dubbio una icona. Ma scoprire la persona, è stato davvero bello: semplice, educato, molto disponibile. Credo che la sua grandezza derivi proprio da questo suo approccio alla vita". Lo spessore tecnico e umano del "ragazzo che giocava guardando le stelle", secondo la nota definizione del giornalista Vladimiro Caminiti, è capace insomma di andare al di là di qualsiasi appartenenza di maglia o fede calcistica. Si capisce dalle numerose testimonianze di affetto che ancora oggi il popolare ‘Antonio’ riceve ovunque.

Paolo Bartalini