Anteprima del Siena Photo Awards. Le foto sul mondo invadono la città

Con i ‘Sipa Talks’ di domani si aprirà la nuova edizione del Siena Awards, presentata ieri all’ex Distilleria Lo Stellino, dove si trova allestita la mostra delle foto in concorso per uno dei tre premi principali, il Siena International Photo Awards. Le mostre saranno poi visitabili da domenica (1 ottobre) fino a domenica 19 novembre, durante i fine settimana (venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19).

"Il Siena Awards - ha detto il vicesindaco di Siena, Michele Capitani - è una vera e propria esperienza da godersi in movimento, passeggiando tra le vie e le piazze. Ospitare un evento di livello internazionale è per noi un motivo di orgoglio, perché da un lato le opere esposte danno nuova luce e importanza ai luoghi simbolo della nostra città, quali ad esempio i Magazzini del Sale, e dall’altro permettono anche a Siena di ‘mostrarsi’ in una nuova veste".

"Il Siena Awards 2023 - ha affermato l’ideatore e direttore artistico, Luca Venturi - si prepara a invadere ancora una volta la città con mostre dedicate a grandi fotografi internazionali e ai tre premi che accompagnano il nostro festival. La vera forza del Siena Awards è il grande lavoro di squadra che lo sostiene ogni anno e lo rende una manifestazione di alto livello che appartiene alla città e al territorio".

Sabato 30 ottobre dalle 17 i premi saranno consegnati ai vincitori sul palco del Teatro dei Rinnovati e oltre ai tradizionali riconoscimenti quest’anno se ne aggiunge uno dal sapore tutto particolare. Si tratta del premio Città dei Mestieri, dal progetto intercontradaiolo che unisce artisti e artigiani senesi, a testimoniare il legame ormai profondo tra la città e la manifestazione dedicata al mondo della fotografia.

"Il mondo delle Contrade - afferma Emanuele Squarci, rettore del Magistrato delle Contrade - è felice e orgoglioso di dare il proprio contributo con i pregevoli lavori di artigianato artistico realizzati dai contradaioli a una manifestazione di grande importanza e di ampia risonanza internazionale quale è il Siena Awards, che da anni contribuisce a diffondere il nome e il prestigio di Siena nel mondo".

Tante le mostre in città, ma anche a Sovicille (per le vie del borgo e nel centro La Tinaia) e a San Galgano, dove da luglio è allestita la mostra degli scatti in concorso per il Drone Photo Awards. "La presenza di queste gigantografie tra nelle vie del nostro centro storico – sottolinea il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti – moltiplica la bellezza di cui è espressione il nostro territorio. Un’iniziativa che, oltre a richiamare numerosi turisti, è molto apprezzata anche dalla popolazione locale".

"Le immagini di grande formato – aggiunge la prima cittadina di Chiusdino, Luciana Bartaletti – si dispongono intorno alla celebre abbazia cistercense di San Galgano e costellano il nostro borgo per un’esperienza unica e coinvolgente. Le mostre puntano anche a sensibilizzare il pubblico su temi ecologici, che utilizzano il linguaggio della fotografia come mezzo di denuncia in grado di innescare una riflessione sulla società contemporanea".

L’anticipo di ieri per le autorità e la stampa della mostra nell’ex Distilleria ha dato il sapore internazionale di cosa vuole essere il Sipa Awards 2023: un obiettivo puntato sul mondo. Fotografato da tutte le angolature.