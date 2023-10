’Anni d’argento’. Ripartono le attività per i soci e i premi

Il Comitato per la Terza Età Anni d’Argento ricomincia le attività per i propri soci, a cominciare dai corsi di cucito, pittura, incontri ludico-culturali, tombola, gioco delle carte e altro. Inoltre ci saranno visite guidate in città e una gita a Castelnuovo e Castiglione Garfagnana per la Festa della Castagna. Nel mese di ottobre, mercoledi 11 alle 16 l’incontro su ’Parlo latino…e non lo so’, a cura di Rosaria Carfì; mercoledi 18 alle 16.30 è la volta di Beppe Pallini con ’Ricordi di un medico condotto del dopoguerra’; 25 ottobre alle 16.30 Duccio Balestracci parlerà di ’Santi volanti, streghe e folletti’. "Quest’anno – annuncia il presidente del Comitato, Marco Fedi - tornerà la tradizionale edizione del Premio Alberighi di narrativa e poesia, con premiazione il 10 dicembre, prima del pranzo annuale all’Accademia dei Rozzi. Premiate anche le vincitrici del Premio di Pittura Anni d’Argento.