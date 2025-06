Andy Belotti da record a Stricia la notizia

Nove imitazioni in quaranta secondi: una performance da primato che ha consegnato ad Andy Bellotti il ‘Tapiro dei record’ di Striscia la notizia. Il trasformista di Montepulciano che, ospitata dopo ospitata, continua a riscuotere sempre più successo nel mondo dello spettacolo, ha ricevuto il Tapiro durante la rubrica della trasmissione ‘La Striscia dei record’, dalle mani di Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Il ‘juke boxe umano’ Andy, in meno di un minuto, è riuscito a proporre le imitazioni di Massimo Boldi, Ornella Vanoni, Luca Laurenti, Pupo, Orietta Berti, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini e Il Volo. Un vero successo.

"Ringrazio tutti voi che mi avete seguito e supportato in tantissimi – il messaggio di Bellotti –: quasi 2 milioni e mezzo gli italiani incollati alla tv. È un onore per me aver ricevuto questo premio che in pochi possono dire di aver ottenuto, arrivato per la velocità nell’imitare i miei personaggi. È stato un onore salire sul bancone di Striscia, un traguardo tagliato dopo tanti bocconi amari buttati giù, dopo tanti rospi in gola, invidie e gelosie. Un riscatto, per dimostrare quello che uno può fare, che la determinazione, la perseveranza, e la forza di non mollare mai portano a risultati. Grazie agli autori di Striscia, ad Antonio Ricci, a Gerry Scotti, a Michelle Hunziker". E le sorprese non finiscono qua: nei prossimi giorni tutti sintonizzati sulla Rai.