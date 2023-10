Andreuccetti, Magazzini e Silvani insieme in ’Armonia nell’Arte’

In sala di cultura di palazzo Pratellesi si è aperta con successo la mostra di pittura con un trittico di artisti di tutto rispetto, tre maestri, che fanno onore alla popolare galleria di via San Giovanni. Incontro di arte visiva messa in piedi da Alessandro Andreuccetti, Serafino Magazzini e lo sculture ultra-contemporaneo Silvano Silvani (foto). Questo primo cammino insieme lo hanno chiamato ’Armonia nell’Arte’. Un evento artistico inedito che "abbraccia la bellezza dell’arte in tutte le sue forme", spiegano i tre maestri e ognuno illustra ogni risvolto di questa armonia nell’arte, dentro l’arte di un viaggio unico nel suo genere. Andreuccetti sfodera quel talento di artista fra natura e colore che rappresenta il vero certificato di garanzia. Magazzini esprime il talento con fresche pennellate come scolpite nelle tele miscelate fra realismo e immaginazione. Infine lo scultore Silvani maneggia la materia come un raffinato artigiano di un’arte contemporanea spinta dal metallo in un viaggio immaginario. Mostra aperta fino venerdì.

Romano Francardelli