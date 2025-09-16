Andrea Neri ricorda Gabriele Cottini: "Oggi torni a casa presto. Invece..."

"Ci siamo trovati nello stesso albergo, abbiamo fatto colazione insieme, gli ho detto ‘oggi torni a casa presto’, perché la sua gara era tra le prime del programma. E invece a casa non è tornato". Andrea Neri, 48 anni, titolare di un’officina per le moto ad Acquaviva e stimato meccanico, specializzato nelle competizioni, ha il tono pragmatico di chi frequenta da decenni le piste ma non può nascondere incredulità e dolore. Neri si trovava a Cremona, per la Coppa FMI di velocità in circuito, la manifestazione in cui ha perso la vita il trentottenne Gabriele Cottini, di Chiusi, ed è con lui che ha scambiato quelle semplici, innocenti battute che da ieri gli tornano in mente. "Ci siamo incontrati più volte durante la stagione, nelle gare della Coppa Italia – prosegue il ricordo di Neri –, stava andando bene, aveva raggiunto un livello che gli consentiva di ben figurare nella Dunlop Cup, classe 600, nelle prove aveva fatto segnare il miglior tempo del suo raggruppamento e il sesto assoluto. Quando è successo l’incidente, nel primo giro della sua gara, ero ai box, a lavorare; la corsa è stata interrotta ma si è avuta la percezione che si fosse trattato di qualcosa di grave soprattutto quando, intorno alle 12, si sono visti i Carabinieri in circuito. Il programma intanto andava avanti – aggiunge Neri – molti, tra i piloti, non sapevano neanche che si fosse verificata quella caduta, ognuno è concentrato sulla propria categoria. Fino a quando, appena è terminata l’ultima gara, non è arrivata la notizia della morte di Gabriele". A ricostruire la dinamica dell’incidente è Alessandro Canevarolo, direttore del Cremona Circuit: "All’uscita della curva 8, un tornantino che si percorre a bassa andatura, purtroppo Cottini è stato sbalzato dalla moto ed è ricaduto sull’asfalto; i primi piloti che seguivano sono riusciti a schivarlo, poi è stato preso al tronco da un conduttore che seguiva, caduto a sua volta: la Medical car, che segue il gruppo nel primo giro, gli ha garantito soccorso immediato ma quell’impatto, nonostante le protezioni, è stato purtroppo fatale. Dispiace dirlo, è stato un classico incidente da gara". Alfiero, il babbo di Gabriele, era a Cremona a seguire la gara, è stato raggiunto da altri familiari, in attesa che la magistratura dia il nulla osta per la restituzione della salma; i funerali potrebbero quindi tenersi a Chiusi Scalo, mercoledì pomeriggio.