Andrea Chessa cade da cavallo, il fantino portato in gravi condizioni in ospedale

Monticiano (Siena), 30 aprile 2024 – Grave infortunio per Andrea Chessa durante le corse in svolgimento questo pomeriggio nella pista di Monticiano nella provincia di Siena.

Il fantino, conosciuto come Nappa II, è stato coinvolto in un incidente nel corso della quarta batteria di addestramento e ha sbattuto in modo violento la testa a terra. Sul posto è arrivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato Chessa in gravi condizioni all'ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena.

Andrea Chessa, 41 anni di Orosei, ha corso tre volte al Palio. Il debutto in piazza del Campo a Siena avvenne nel 2011 quando la contrada della Chiocciola gli affidò ‘Meremanna’. L’anno successivo corse per il Leocorno con il debuttante ‘Magic Tiglio’. Cadde alla prima curva del Casato. L’ultimo Palio nel 2018 per la contrada della Tartuca con il cavallo ‘Rombo de Sedini’. Dopo questa corsa venne squalificato per sei edizioni.

Il 41enne vanta la vittoria del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino per due volte nel Rione di Porta Romana, nel 2013 e nel 2022. Vinse anche il Palio di Ferrara nel 2012, il Palio di Buti nel 2012 e 2013, il Palio di Feltre nel 2013, il Palio di Bientina nel 2017 e due vittorie al Palio di Casole d’Elsa, nel 2010 e 2019.