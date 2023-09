Amministrative Il candidato sindaco Pii incassa il sostegno dei 5Stelle

Diventa più largo il campo civico formatosi a Colle in vista delle amministrative del prossimo anno. Già sostenuta da ‘Io Cambio’ e ‘Su per Colle’, la lista ‘Collesarà’, che candida a sindaco Piero Pii avrà anche l’appoggio del Movimento 5Stelle, ma senza simbolo. Lo annuncia la stessa ’Collesarà’ all’indomani dell’assemblea generale del 7 settembre: "Un sostanziale appoggio arriva da parte del M5S – afferma una nota – che pur senza simboli e senza snaturare l’anima civica della coalizione, ha di fatto dato mandato a Monica Sottili (capogruppo M5S in consiglio comunale, ndr) di intraprendere il percorso civico che porterà Piero Pii all’elezione a sindaco di Colle". Cresce il consenso politico e cresce il numero di iscritti a ’Collesarà’, che ha superato quota 300. "Abbiamo visto una volontà nuova di incidere e, soprattutto, impegnarsi per il bene di Colle – commenta lo stesso Pii –. C’è speranza e il nostro compito è quello di non disattendere queste aspettative. E’ per questo che possiamo assicurare il massimo impegno, non è banale, ma richiede che un gruppo possa costruire una capacità di visione generale, che deve essere di più persone possibile".

Insieme al consenso e alle iscrizioni, cresce anche l’attivismo della neonata associazione, che ha già fissato per il 27 settembre al Teatro del Popolo una nuova iniziativa pubblica dedicata al mondo delle imprese e delle attività e ha costituto sette tavoli tematici per la definizione del programma elettorale: commercio, artigianato, agricoltura, industria e turismo; servizi sociali, sanità e scuola; urbanistica, lavori pubblici e bilancio; sport, associazioni, giovani e tempo libero; ambiente, cura e animali; professioni e lavoro; cultura, decoro della città ed eventi. Per partecipare ai tavoli basta inviare una mail a [email protected].