Amitav Ghosh ’lo scrittore e il mondo’

Laurea ad honorem in Lettere Moderne allo scrittore indiano Amitav Ghosh, che domani sarà ospite dell’Università per l’incontro ‘Lo scrittore e il mondo: conoscere oltre i confini. Un dialogo con Amitav Ghosh’. Appuntamento alle 10.30 al San Niccolò. Parteciperanno i docenti Simone Bastianoni, Armando Cutolo, Simona Micali e Niccolò Scaffai, e Tiziana de Rogatis dell’Università per Stranieri; introducono il rettore Roberto Di Pietra e Elena Spandri. Il conferimento della laurea ad honorem giovedì 4, con la motivazione proposta dal Dipartimento di filologia e critica delle letterature: "Per aver dato un contributo, con la sua imponente produzione letteraria, alla creazione di una estetica ambientalista, abbracciando una molteplicità di forme espressive e rendendo il suo lavoro di particolare interesse". "Siamo onorati di accogliere il professor Ghosh – commenta il rettore – una delle voci più autorevoli della letteratura".