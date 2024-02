Amiata Rossi: "Per la montagna 140 mila euro"

"In arrivo da parte del ministero del Turismo, 30 milioni di euro per sovvenzioni a turismo legato alla neve e alla montagna. Oltre 5 milioni sono destinati alla Toscana e una parte di questi, circa 140 mila euro, anche per la zona dell’Amiata". A dichiaralo è Fabrizio Rossi, deputato eletto nella circoscrizione elettorale Siena-Grosseto, e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana. "Alcuni giorni fa il Ministero del Turismo ha emesso un Decreto con il quale vengono distribuite sovvenzioni alle attività dei comprensori sciistici della dorsale appenninica italiana per 30 milioni a causa dell’assenza di neve e quindi per aiutare le aziende che operano in questo importante settore turistico. Nel comprensorio del Monte Amiata – dice – ci sono impianti di risalita, che stanno vivendo una forte crisi dovuta all’assenza di neve di quest’anno. Pertanto, questi contributi, diventano fondamentali per aiutare e dare una boccata d’ossigeno agli operatori del settore. E’ la prima volta che vengono concessi dei contributi, non solo ai grandi gruppi, ma anche a piccole e medie imprese come quella dell’Amiata. Ancora una volta il governo Meloni tramite il ministero del Turismo mantiene le promesse e da aiuti concreti alle imprese", conclude Fabrizio Rossi.