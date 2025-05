Amiata ’Abbadia è… un’estate fantastica’

Passeggiate nel verde, tradizioni popolari, opportunità per ogni genere di sport ed eventi culturali. Sono questi gli elementi che scandiranno l’estate di Abbadia San Salvatore, il cui calendario è stato presentato ufficialmente dal sindaco Niccolò Volpini e dall’assessore al turismo Alessandro Pasqualini. ‘Abbadia è… un’estate fantastica’ sarà un mix di proposte variegato, che spazia dalla musica alle passeggiate tra la natura, alla scoperta delle bellissime faggete, polmone verde del Monte Amiata. E poi le feste della tradizione popolare, ma anche i momenti di riflessione culturale e quindi gli eventi sportivi, che sono una presenza costante dell’estate badenga. Il cartellone apre con gli appuntamenti di maggio: domani (domenica 25) c’è Corri Miniera, una manifestazione podistica competitiva. Lunedì alle 18, nella sala della Macchia Faggeta, si terrà un’assemblea pubblica per illustrare proprio il programma degli eventi e il 31 maggio la visita teatralizzata con Friedrich Amman intitolata ‘Come nasce una miniera’.

A giugno sono previsti tanti altri appuntamenti, tra i quali spicca l’evento Combas Live, il festival di musica, spettacolo e food, che grazie al successo delle scorse edizioni quest’anno raddoppia con due weekend di eventi (dal 7 al 15 giugno) al Pratino. A luglio il grande protagonista sarà lo sport con l’evento per eccellenza dell’estate badenga: la Salitredici, che porterà atleti appassionati a sfidarsi in una corsa di 13 chilometri, attraverso le spettacolari faggete del Monte Amiata fino alla vetta.

Agosto sarà invece il mese del Festival dell’Abbazia, dedicato al viaggio, alla spiritualità, e alla cultura, con appuntamenti tra musica da camera, visite guidate e laboratori per bambini. "Con questo cartellone Abbadia San Salvatore conferma la grande vitalità del suo tessuto associativo – il sindaco Volpini – che ogni anno riesce a dare vita a un programma ricco e articolato, pensato per i residenti e per accogliere al meglio i turisti". "La nostra estate è frutto di un grande lavoro di squadra – aggiunge l’assessore Pasqualini – per mettere insieme sport, cultura, tradizione e natura non è semplice, ma lo facciamo con entusiasmo, costruendo ogni anno un’offerta di qualità. Il turismo oggi è una materia complicata, ha bisogno di strutture di base per essere vivibile nel migliore dei modi anche per le comunità residenti".

A colorare l’estate ci saranno anche tradizionali feste dei terzieri, il Francigena Folk Festival, e poi l’immancabile sera di Ferragosto con Ferrailbosko, fino ad arrivare a settembre con la consueta Fiera e la festa conclusiva con i fuochi d’artificio. Un programma reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale. "Grazie di cuore a tutte le realtà che rendono possibile questa magia – ha concluso il sindaco Volpini – e ai tanti volontari che credono nell’importanza di dare una mano e di mettersi a disposizione per portare avanti la tradizione delle nostre feste".

Riccardo Bruni