Ambulatorio aperto il sabato mattina Domani c’è l’oculista

Nella sede in centro storico, via del Poggio 22, la Croce Rossa Italiana Comitato di Siena, ha attivato una stanza adibita ad ambulatorio, aperto alla popolazione ogni sabato, dalle 14.30 alle 19.30. In occasione della settimana della Croce Rossa, domani le infermiere volontarie saranno supportate dalla dottoressa Marilena Sansone, oculista, che eseguirà rilevazione della pressione oculare e misurazione della vista. Il 20 maggio con il supporto del cardiologo Rodolfo Gentilini, verranno eseguiti ecg e rilevazione della pressione. Prenotazioni via whatsapp al numero 339-3250153.