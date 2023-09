Altra perdita d’acqua La rabbia dei residenti

L’ultima di una lunga serie, in ordine di tempo, è quella di ieri in via della Costituzione. A Poggibonsi, purtroppo, le perdite provocate dalla rottura delle tubature dell’acquedotto non danno veramente tregua. Si viaggia alla media di due e a volte tre perdite al giorno.

Di conseguenza, abbondano le polemiche, che rimbalzano anche sui social. Enorme spreco di acqua e proteste per perdite in via Curtatone, via Montegappa, Salceto, viale Marconi, solo alcune delle zone dove nelle ultime settimane si sono registrate rotture di tubazioni. E poi c’è il caso via Curtatone: a poche centinaia di metri dal centro, dove c’è una grossa perdita da qualche giorno.

I residenti hanno avvisato Acque spa, che da diversi anni gestisce la rete idrica per conto del Comune. L’intervento per riparare o sostituire la tubazione rotta tuttavia non è stato ancora effettuato. Da qualche anno a questa parte a Poggibonsi e nelle varie frazioni sono stati rifatti centinaia di metri di tubature e la situazione è migliorata. Il numero delle perdite è diminuito, ma per risolvere il problema del tutto bisognerebbe sostituire l’intera rete e questo non è possibile per motivi finanziari. Tra gli interventi più rilevanti realizzati, anche dal punto di vista degli investimenti, quelli nelle frazioni Poggiagrilli e Gavignano. A Lecchi, per esempio, è stato rifatto oltre chilometro e di tubazioni a Lecchi. Per non parlare degli altri lavori fatti nel centro abitato di Poggibonsi, tra cui nello stesso viale Marconi. Ma l’acquedotto comunale è obsoleto e le perdite continuano ad essere all’ordine del giorno. Soprattutto nel periodo estivo.