"All’ombra della storia" di Stefania Craxi. Incontro all’Accademia dei Rozzi

Stefania Craxi (in foto) a Siena, presenta il libro ’All’ombra della storia’ con la Fondazione VisMederi. Un’opera che intreccia memorie personali e storia collettiva, raccontando la figura di Bettino Craxi, un uomo di Stato e un padre al contempo straordinario e complesso. L’evento si terrà lunedì 16 dicembre alle 18 nella prestigiosa Sala della Suvera presso l’Accademia dei Rozzi, in Via di Beccheria 14, a Siena. La serata sarà moderata da Orlando Pacchiani, giornalista de La Nazione, e vedrà la partecipazione di ospiti illustri: Prof. Patrizio Rigatti, chirurgo che operò Bettino Craxi in Tunisia, Sara Pugliese, Amministratore Unico di VisMederi Holding Srl. L’incontro offrirà un’occasione unica per riflettere su un’importante pagina della storia politica e umana italiana. Attraverso le pagine di “All’ombra della storia”, Stefania Craxi accompagna il lettore in un viaggio tra i ricordi familiari e le vicende politiche che hanno segnato un’epoca. Il libro non si limita a ritrarre l’immagine pubblica di Bettino Craxi, ma ne restituisce il lato umano, offrendo un quadro intimo e personale di una figura complessa e visionaria. L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti disponibili.