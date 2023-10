"Alloggi popolari. Serve un intervento diretto del Comune"

Emergenza alloggi popolari, l’associazione Polis esorta il Comune a intervenire in modo diretto: "Il Comune possiede 1049 appartamenti Erp gestiti da Siena Casa spa. Attualmente gli appartamenti locati sono 891, alcuni sono inagibili (5) e altri in ristrutturazione. Oltre 100 sono però privi di finanziamenti e spesso anche di progettazione – si evidenzia –. Più di 150 appartamenti non locati hanno conseguenze sociali, che è inutile sottolineare, in una fase difficile per le 278 famiglie della graduatoria e per quelle che attendono il nuovo bando". Polis continua: "Siena Casa non è in grado di assolvere da sola alla gestione del patrimonio comunale sia in termini di rapida riassegnazione degli appartamenti che si liberano, sia nel mantenimento di quelli assegnati, per i quali una parte consistente è in rapido deterioramento, talvolta ai limiti della sicurezza. Il tesoretto accumulato con le case vendute in passato non potrà essere sufficiente. Quindi si apre la necessità di un intervento diretto non più eludibile".