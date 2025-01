Allievi sul palco

Giovani attori valdelsani crescono e si confrontano con autori del calibro di Oscar Wilde. In scena il saggio degli allievi attori del terzo anno della Scuola di Colle di Val D’Elsa della locale associazione ‘Teatro Riflesso’. L’appuntamento è in trasferta al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi, dove questo pomeriggio alle 17 va in scena ‘L’importanza di chiamarsi Ernest’.

Rappresentazione con gli attori Matteo Calandrini, Elena Capone, Ludovica del Pasqua, Laura Falzone, Andrea Grassini, Claudia Sardelli, Daniele Valiani. La Regia è affidata Irene Biancalani.

Si parla di Jack Worthing, un gentiluomo di campagna con una doppia vita, conosciuto con il nome di Ernest.

Fabrizio Calabrese