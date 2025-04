Allievi caporeparto in UniCoop Firenze

Unicoop Firenze prosegue con il Career Tour, un’opportunità per coloro che vogliono intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno della cooperativa della grande distribuzione organizzata. Anche nel mese di aprile la selezione sarà dedicata alla ricerca di "Allievi caporeparto", con un percorso formativo strutturato tra affiancamento sul campo e formazione in aula. I candidati selezionati saranno inseriti in un programma di crescita che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie per ricoprire un ruolo strategico nei punti vendita.

Il Career Tour sarà itinerante e toccherà tutte le province della Toscana in cui è presente Unicoop Firenze. Dopo una prima selezione telefonica, i candidati in linea con il profilo richiesto saranno invitati a partecipare ad una giornata di selezione nel punto vendita di riferimento. Durante l’evento sarà presentata la realtà di Unicoop Firenze e le prospettive di crescita offerte. I candidati parteciperanno poi ad una prova di gruppo e ad un colloquio individuale con i referenti dell’ufficio selezione.

Le candidature sono aperte fino al 27 aprile 2025. Per partecipare, è necessario registrarsi sul sito coopfirenze.it, nella sezione "Lavora con noi". I candidati selezionati saranno contattati per i successivi step di selezione. All’indirizzo unicoopfirenze.altamiraweb.com è inoltre possibile consultare le altre posizioni aperte di Unicoop Firenze. Tra le figure attualmente ricercate: autisti, specialista innovazione processi operativi, specialista ufficio contrattualistica e controller junior.