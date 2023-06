All’Emporio letterario Dialogo con Carofiglio

Dieci eventi in programma nella seconda, odierna, giornata della undicesima edizione dell’Emporio letterario di Pienza. Una manifestazione, un festival nazionale dei libri e della letteratura, che oggi vede importanti interventi. Tra questi quello di Gianrico Carofiglio, ex-magistrato, opinionista e conduttore televisivo, prolifico scrittore, che dialogherà in pubblico sui suoi libri, e sulla sua scrittura narrativa. L’appuntamento alle ore 19 in piazza Pio II. Di spessore e di grande interesse anche l’intervento del "pluri-premiato Antonio Pascale che -si legge nel programma- proporrà il talk "L’oasi del pessimismo", ispirato al suo libro "L’altra scommessa. Pascal, indagine sul pessimismo" nel 400° anniversario della nascita di Blaise Pascal (ore 16 Cortile di Palazzo Piccolomini)" Spazio anche al tema dei giovani "con lo speciale progetto dedicato alle parole e al cambiamento, Generazioni a confronto, del cantautore Giovanni Caccamo e della scrittrice Cristina Dell’Acqua. I due protagonisti, attraverso un dialogo generazionale con il pubblico, presenteranno il libro Manifesto del cambiamento - Parola ai giovani, edito da Treccani (ore 17 Cortile di Palazzo Piccolomini). Quindi (ore 18 sempre in Palazzo PIccolomini) Walter Siti "animerà il festival con Tutti i nomi di Ercole. La magnifica merce e altri racconti (Rizzoli), antologia che raccoglie i più bei racconti firmati dall’autore negli ultimi vent’anni e che hanno come tema in comune un grande campo magnetico: il corpo. Ad intervistarlo sarà Giorgio Nisini, scrittore, docente e direttore del festival".

M.C.