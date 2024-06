Alleanza Verdi-Sinistra: "Sosteniamo Cenni"

"A Poggibonsi sosteniamo con convinzione Susanna Cenni, per promuovere politiche integrate e di area, politiche educative, socio-sanitarie e abitative inclusive e accoglienti, per la partecipazione e la cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di consigli di quartiere".

E’ quanto afferma in una nota Alleanza Verdi e Sinistra, a proposito del secondo turno delle elezioni amministrative a Poggibonsi per la scelta del primo cittadino. "Alleanza Verdi e Sinistra è al lavoro in tutte le città al ballottaggio per sostenere tutte le candidate e i candidati che abbiamo sostenuto fin dal primo turno e tutti i candidati progressisti e di sinistra che sono in campo in questo secondo turno".

Lo spiega il segretario toscano di Sinistra Italiana, Dario Danti "Avs- prosegue la nota - è in campo con la sua passione e determinazione: abbiamo costruito alleanze larghe, abbiamo rimesso in moto apertura e partecipazione, abbiamo contributo a scrivere programmi chiari per il cambiamento dei nostri territori. È fondamentale, adesso, non soltanto sconfiggere la destra peggiore di sempre, ma anche assicurare governi progressisti e di sinistra che abbiamo al centro politiche sociali inclusive, consumo di suolo zero, transizione ecologica, politiche culturali ed educative innovative". Appoggio che arriva a Cenni anche da Marco Simiani, parlamentare del Pd: "La libertà di voto è una scelta legittima e personale, ma i partiti politici che si proclamano progressisti e riformisti hanno il dovere di schierarsi in maniera netta. Rimanere in silenzio solo per opportunità localistiche - conclude il deputato - significa di fatto appoggiare l’attuale governo".