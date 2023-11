All’Asilo Monumento s’invoca la pace: "Futuro carico di sfide minacciose"

Sferzata dal vento freddo e particolarmente sobria la cerimonia all’Asilo Monumento, ieri alle 11, nel giorno dell’Unità nazionale e della festa delle Forze armate. Uomini in divisa e del 186° paracadutisti schierati alla presenza delle autorità e di un piccolo gruppo di cittadini. Per ascoltare la lettura del messaggio del presidente della repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Che pone l’accento sul fatto "che senza memoria c’è solo smarrimento" in "futuro carico di sfide minacciose". Il saluto del presidente della Provincia David Bussagli va a chi servendo il Paese ha perso la vita, concentrandosi poi sulla necessità di "costruire la pace" che deve restare "il nostro faro". Sottolinea l’importanza dei valori di "libertà e unità" il sindaco Nicoletta Fabio rivendicando "la lungimiranza dei senesi che consegnarono la memoria di questo giorno ad un luogo simbolico, l’Asilo monumento appunto, dove si costruisce e si guarda al futuro". Fabio invita infine a non dare "mai per scontati i valiori" che sono alla base della nostra civiltà e comunità.