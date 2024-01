Allarme furti, raid dei ladri. Sono entrati in vari appartamenti. Ripresi anche dalle telecamere

Continuano i raid dei ladri. Che diventano sempre più sfrontati, senza curarsi di entrare in azione quando ci sono persone in casa. Oppure in orari nei quali c’è ancora gente in circolazione. Anche durante la notte di capodanno non erano mancati i colpi riusciti e tentati. Sia a Siena che nella provincia. Un bollettino di guerra, come sempre accade durante le festività, nonostante il controllo delle forze dell’ordine. Ma il territorio è vasto e, come detto, i malviventi sempre più senza scrupoli. Come dimostrano le segnalazioni che, in questo primo scorcio del 2024, arrivano sui social. Dove si parla di diversi colpi avvenuti in strada di Marciano mentre in un caso, in un’altra zona, sarebbero stati scoperti dandosi alla fuga in fretta e furia e lasciando sul posto alcuni effetti personali.

Capita anche che le telecamere, utilizzate sempre di più dalle famiglie, riprendano i movimenti dei topi di appartamento che si aggirano intorno alle abitazioni. Come sarebbe accaduto anche nel quartiere di Vico Alto. Materiale prezioso per gli investigatori anche se essendo parzialmente travisati risalire agli autori non sarà un gioco da ragazzi. Come detto a La Nazione anche dal questore Pietro Milone, la questione dei furti è un problema nazionale. Che certo le forze dell’ordine da sole, pur presidiando il territorio, non possono risolvere. Occorre grande collaborazione da parte delle famiglie e dei cittadini che devono prendere precauzioni, dotandosi di telecamere ma in particolare di sistemi di allarme. Milone consigliava di lasciare qualche volta anche la luce accesa, come se all’interno ci fossero persone.