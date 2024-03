Allarme furti "Garantire la sicurezza in città"

"E’ crescente la preoccupazione dei cittadini, negli ultimi mesi a causa di alcuni furti e tentati furti avvenuti nelle abitazioni, come successo nel quartiere dell’Acquacalda, nonché per i tentati furti di automobili e motorini soprattutto nei quartieri periferici della città, ma non solo". I recenti fatti di cronaca nera sono al centro dell’interrogazione della capogruppo Pd, Giulia Mazzarelli (foto), che evidenzia: "In diversi quartieri della città sia centrali che periferici ci sono zone in crescente stato di abbandono e degrado e c’è in generale un aumento di sporcizia sulle strade, e in prossimità dei cassonetti dell’immondizia. Infatti sono ancora moltissimi i casi di rifiuti abbandonati in modo improprio, talvolta vere e proprie cataste anche nelle principali vie del centro storico in orari di apertura degli esercizi commerciali e normale flusso di persone".

E ancora: "In data 19 gennaio l’onorevole di FdI Michelotti annunciava l’arrivo a Siena di 15 militari per ridare avvio all’operazione ’Strade sicure’, il cui compito secondo l’onorevole “sarà quello di vigilare e controllare alcune zone per garantire la legalità e rispondere così alle esigenze di sicurezza richieste dalla cittadinanza”". Mazzarelli aggiunge: "Dichiarazione rinforzata anche dall’assessore Enrico Tucci". Di qui la richiesta al sindaco e alla giunta su "quali controlli e quali azioni adotterà l’amministrazione per far fronte agli episodi espressi" nell’atto.