’Allacciamo le cinture’ sul torrente Tressa. Domenica la pulizia

Siena rinnova il suo impegno per l’ambiente con la pulizia del torrente Tressa, in programma domenica. L’iniziativa, promossa dal centro Garyu Asd Judo “Allacciamo le Cinture”, è aperta a soci e cittadini e vede la collaborazione dell’assessorato all’ambiente del Comune di Siena e di Sei Toscana per la fornitura dei materiali e la gestione dei rifiuti raccolti. Dopo dieci anni di attività interrotta solo dalla pandemia, i volontari torneranno a operare lungo il tratto del torrente parallelo a Strada di Montalbuccio e alla tangenziale. La giornata inizierà con il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 al centro Garyu, da cui sarà raggiunto il luogo dell’attività. Alle 9 avrà inizio la pulizia del torrente, che proseguirà fino alle 12.30. I lavori riprenderanno alle 13.30 per concludersi alle 15. Per partecipare è necessario indossare abiti e scarpe adatti al lavoro nel bosco e dotarsi di guanti resistenti all’acqua.