‘Alimenta la solidarietà’. Una raccolta da record di enti e associazioni

Una raccolta da quasi 5 tonnellate di prodotti, alimentari e non soltanto. Questo l’esito dell’iniziativa benefica che ha visto l’impegno di vari enti e associazioni a Poggibonsi. Tutto è avvenuto in occasione della giornata ‘Alimenta la solidarietà’, promossa come sempre dalla Fondazione il Cuore si Scioglie con Unicoop Firenze e grazie alla collaborazione della sezione locale dei Soci Coop. Progetto che ha poi generato il contributo dei volontari (nella foto) di Misericordia, Caritas, Pubblica Assistenza, Emporio della Solidarietà, Auser, Beautiful Mind, Rioni di Poggibonsi, Anffas Altavaldelsa e le adesioni di persone, clienti dei supermercati di via Trento e di Salceto, che durante i loro acquisti hanno donato latte, legumi, biscotti, pasta, olio, passata di pomodoro, detersivi, pannolini e tanto altro per un totale per l’esattezza di 4mila 978 chilogrammi. Materiali che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà grazie alla rete di sostegno rappresentata dalle associazioni del territorio impegnate nel contrasto alla povertà, cercando di accogliere le istanze di singole persone e nuclei familiari che devono fare i conti con periodi critici dal profilo socioeconomico "I poggibonsesi rispondono sempre con generosità agli appelli in occasione delle raccolte", afferma Mirko Casprini, coordinatore del Gruppo Assistenza della Misericordia di Poggibonsi, uno degli enti attivi nel periodico progetto a vantaggio di chi deve confrontarsi con disagi seri. "Soprattutto intendo sottolineare – aggiunge Casprini – il valore di piccoli gesti da parte di persone non certo benestanti, che però non fanno mancare il loro sostegno a chi si trova in una condizione di fragilità ancora più marcata. Gesti che si sono concretizzati in questa circostanza, così come in altre negli anni scorsi. Momenti di condivisione che spingono noi volontari ad andare avanti in tali piani di carattere solidale per i componenti della nostra comunità che faticano ad arrivare a fine mese". L’amministrazione comunale idi Poggibonsi in proposito ha voluto ringraziare gli organizzatori, i volontari, i cittadini che hanno fornito il loro apporto, oltre alla locale sezione Soci Coop "che ha sempre creduto in un progetto che rappresenta una occasione importante per sostenere le associazioni che operano sul territorio". Paolo Bartalini