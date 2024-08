Alice Volpi dopo l’argento: "Ho bisogno di staccare"

L’amarezza di domenica scorsa è solo un ricordo per Alice Volpi, capace di vincere una straordinaria medaglia d’argento nella gara a squadre di fioretto con le compagne Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, battute solo dalle fortissime americane. Il giorno dopo quella che è un’impresa per le azzurre arrivano i complimenti da istituzioni e familiari dell’atleta di Ponte d’Arbia, a cominciare dal padre Paolo.

"L’emozione è stata fortissima – ha detto a SienaTv - per Alice era la seconda Olimpiade. Questo argento è un grande risultato, Alice se la porterà per sempre dentro di sé. Forse prima di partire le aspettative erano più alte perché lei è campionessa del mondo. Ma dobbiamo accontentarci di questo bellissimo argento. Alice l’ho vista di sfuggita, ci siamo abbracciati e ci sono state un po’ di lacrime soprattutto perché è finita la tensione di questo ultimo mese. Lei mi ha detto: ‘Babbo, ho tanto bisogno di staccare ora’".

I complimenti per Alice Volpi sono arrivati anche da parte del presidente della Regione Eugenio Giani. "Quello di Alice è l’ennesimo risultato straordinario. Dopo aver vinto titoli mondiali ed europei, dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokio, questa grande schermitrice arricchisce il palmares con una stupenda medaglia d’argento con la Nazionale di fioretto. Possiamo solo inviarle un sincero ringraziamento e le più vive congratulazioni". Anche il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni è felice. "Complimenti ad Alice Volpi e alla squadra di fioretto femminile per la medaglia d’argento. Ancora una volta Alice ci ha fatto emozionare ed ha disputato una finale bellissima. A presto per altre emozioni e successi".

Guido De Leo