Alia, Revet ed Estra insieme a Ecomondo

Alia Servizi Ambientali, Revet ed Estra parteciperanno, per la prima volta in forma congiunta, alla 26ª edizione di Ecomondo, fiera europea di riferimento per la transizione ecologica. La manifestazione si terrà a Rimini da oggi a venerdì ed è un importante punto d’incontro tra le industrie, gli stakeholder, la politica, i leader d’opinione e le autorità locali. Lo stand congiunto delle tre società rappresenterà la nascente multiutility toscana che, attraverso il claim ’Dalla Toscana la multiutility di territori’, vuole promuovere il suo impegno in termini di vicinanza ai cittadini, salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile. La presenza a Ecomondo metterà in luce l’impegno delle aziende in ambiti quali la gestione, il recupero dei materiali e la gestione dei rifiuti speciali, sottolineandone il ruolo centrale nell’economia circolare. Questi temi saranno approfonditi nei ’caffè circolari’. "La partecipazione a Ecomondo dimostra il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e i passi avanti compiuti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la gestione dei rifiuti", ha spiegato Lorenzo Perra, presidente di Alia Servizi Ambientali.

"Estra è orgogliosa di collaborare con aziende come Revet e Alia Servizi Ambientali, all’avanguardia sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti. I progetti presentati a Ecomondo sono la dimostrazione di un impegno reale nella trasformazione verso un’economia circolare", ha aggiunto Francesco Macrì (foto), presidente di Estra. "Revet presenterà in anteprima a Ecomondo tre filiere di riciclo chiuse tutte toscane – ha concluso l’ad della società Alessia Scappini – quella dedicata agli scarti plastici del florovivaismo, quella per sacchi e bidoni delle raccolte differenziate e quella della cosmesi sostenibile".