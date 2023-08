Alfredo Barlucchi, addio al primo cestista senese in maglia azzurra

La città piange la scomparsa di Alfredo Barlucchi, ex cestista ed ex allenatore, morto ieri in seguito a una ferita riportata mentre lavorava nell’orto. Barlucchi era nato nel 1940 a Rosia ed è stato il primo giocatore senese ad indossare la maglia azzurra: nella Nazionale di basket ha disputato 16 partite, di cui 9 all’Europeo del 1963. Da ex cestista a coach, Alfredo Barlucchi in carriera ha militato nella Virtus Bologna, nella Pallacanestro Cantù, nell’Olimpia Milano, poi alla Scavolini Pesaro, per chiudere la carriera nel 1976 nella sua città, alla Mens Sana. Società nella quale ha prima giocato ma ha poi anche ricoperto ruoli dirigenziali.