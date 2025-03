Alessandro Tomasi lancia la sua sfida

Si scaldano i motori per le regionali e la prima piazza ad essere ‘calda’ è Colle. Il 26 alle 21 al Teatro del Popolo a parlare di Valdelsa arriverà Alessandro Tomasi uno dei più papabili candidati del centrodestra per cercare di strappare la regione a Giani. È attuale sindaco di Pistoia ed iscritto a Fdi. Uno dei temi che sicuramente saranno affrontati nel corso della serata saranno le politiche Valdelsane, ma anche la 68, fondamentale collegamento tra Colle e tutta la costa tirrenica. Le voci di Piazza danno per candidati alla carica di consigliere regionale, per l’area di centrodestra, anche alcuni colligiani o acquisiti. Lo sguardo sarà chiaramente su tutta la Valdelsa. Senza ombra di dubbio tra i partecipanti sarà possibile scorgerli.