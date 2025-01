Alessandro Bagnai: maestro speciale

Dopo 42 anni di impegno in divisa Alessandro Bagnai (foto) nato e cresciuto a San Gimignano ha lasciato quella divisa di Assistente Scelto nel Corpo dei Vigili Urbani per la pensione. Impegno vissuto tutto d’un fiato nel comprensorio Empolese Valdelsa dal laureato in pedagogia infantile ed entrato nel corpo della municipale il 30 dicembre del 1982 a Castelfiorentino. In questi 42 anni di delicato lavoro l’assistente scelto Alessandro Bagnai, nato e cresciuto nel rione di Berignano a porta San Giovanni dentro le mura, è stato fra l’altro il referente del progetto formativo con i bambini delle scuole primarie e secondarie all’educazione stradale, dalle elementari alle scuole medie del territorio. Insomma quei alunni bambini e bambine e studenti hanno imparato dal prof in divisa particolari lezioni sulla strada, come si dirige il traffico con la paletta in mano all’ingresso della scuola e tanto, tanto altro ancora. "Con quella paletta in mano cominciata dai bambini e bambine delle aule delle scuole – racconta con affetto e soddisfatto Alessandro –, cominciata fra i banchi e sulla strada della scuola di Gambassi Terme e seguita nelle aule del comprensorio valdelsano empolese dal 1986 al 2024". Alle sue lezioni hanno assistito almeno cinquemila piccoli aspiranti Vigili Urbani. Esperienza, aggiunge, corredata da piccoli temi e disegni dei bambini che hanno ottenuto e rilasciati particolari ‘patentini’ della particolare pagella. Di educazione stradale ai bambini e lanciare il messaggio ai più grandi.

Romano Francardelli