Al via ’R-estate a Colle’. Il cartellone di eventi

L’estate a Colle non finisce e inizia il cartellone estivo organizzato dal Comune, in collaborazione con Azienda speciale Multiservizi, The B-Side, L’Alveare, Cosev, Propositivi e Comitato Risto e Bar. il palinsesto della rassegna estiva ’R-estate a Colle’ è ricco e partirà il 24 agosto. "L’obiettivo - afferma l’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali, Daniele Tozzi - è non solo quello di intrattenere, ma anche di promuovere il territorio e le sue eccellenze, creando un legame sempre più forte tra cultura e comunità".

La rassegna si terrà in piazza Unità dei Popoli e, come sottolineato in una nota dell’amministrazione comunale, rappresenta una grande occasione per cittadini e turisti di vivere momenti di cultura, musica e divertimento.

Dal 24 agosto all’8 settembre, ’R-estate a Colle’ proporrà un palinsesto ricco di spettacoli musicali con artisti di fama nazionale. La rassegna offrirà una vasta gamma di generi musicali, garantendo divertimento per tutti.

Il calendario degli eventi inizierà con il concerto di Ditonellapiaga. Il 25 agosto: Andrea Missiroli Trio, il 29 agosto: Rino Gaetano Band, il 30 agosto: The Uppertones + Sergio Aloisio Rizzo Trio, il 31 agosto: Afro Dream + Leuz Diwane G. Il 5 settembre Alberto Camerini, il 6 settembre Johnson Righeira + Sinfonico Honolulu, il 7 settembre Borrkia Big Band ed l’otto settembre Il Rock Fa 90.

Questa serie di eventi è il frutto della sinergia tra diverse realtà locali che hanno collaborato per regalare al pubblico un’estate indimenticabile.

Lodovico Andreucci