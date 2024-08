Al via ’Pacchetto scuola’. Incentivo per gli studenti con maggiori difficoltà

Via al bando ’Pacchetto scuola’ per l’anno scolastico 2024-2025. Il Comune ha adottato l’avviso pubblico regionale per l’erogazione dell’incentivo economico individuale per gli alunni residenti nel Comune di Siena iscritti a una scuola secondaria di primo e secondo grado o a un percorso di Istruzione e formazione professionale (Iefp) in una scuola secondaria di secondo grado o agenzia formativa accreditata.

La domanda d’ammissione al bando è disponibile fino al 20 settembre solo online, agli indirizzi https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I726 e https://www.comune.siena.it/servizi/diritto-allo-studio. E’ indispensabile possedere Spid, Cie o Cns. La richiesta dovrà essere presentata da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente il minore, o direttamente dalla studentessa o dallo studente se maggiorenne (in questo caso la domanda può essere presentata anche dal genitore o dal tutore delegato).

Il bando prevede un contributo da 130 a 300 euro, finalizzato a sostenere le spese per la frequenza scolastica di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili; l’obiettivo promuoverne l’accesso e il completamento degli studi. L’Isee del nucleo familiare o Isee minorenni nei casi previsti, non deve superare i 15.748,78 euro. Altri requisiti sono la residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni.

Quest’ultimo non si applica agli studenti diversamente abili o con invalidità non inferiore al 66 per cento. La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune entro l’8 novembre (comune.siena.it).