Al via l’Anteprima del Nobile . Premio a Brunello Cucinelli

Addetti ai lavori, appassionati di vino, esperti o enoturisti, l’appuntamento da oggi è a Montepulciano. Si apre infatti l’Antemprima del Vino Nobile, in Fortezza, evento che fino a lunedì metterà in mostra gli ultimi "gioielli" enoici in commercio da quest’anno, Vino Nobile 2021 e Riserva 2020 in primis. Un appuntamento che coinvolge un po’ tutta la cittadina, ne sono un valido esempio i commercianti che hanno partecipato al concorso per la miglior vetrina a tema, d’altronde il vino rappresenta un motore economico fondamentale per Montepulciano. Dal Consorzio ricordano, infatti, che è di "circa un miliardo", la cifra "che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. Circa 65 milioni di euro è il valore medio annuo della produzione vitivinicola, senza contare che circa il 70% dell’economia locale è indotto diretto del vino". Ma si parla anche di un 2023 di ulteriore crescita "in valore" per quanto riguarda il mercato. Un’Anteprima, oggi porte aperte al pubblico dalle 14 alle 19, domenica e lunedì dalle 12 alle 19, che festeggia 30 anni e che rilancia il format con alcune novità: oltre alla degustazione ai desk di assaggio ci saranno anche quattro momenti di approfondimento su temi inerenti alla Denominazione. Oggi la prima masterclass è alle 15 a cura di Fisar, delegazione Valdichiana con Nicola Masiello, mentre domani, sempre alle 15, sarà la volta di Ais Toscana con il suo presidente Cristiano Cini. Domenica, alle 16, la presentazione del volume "Frontemare", scritto dal giornalista Massimo Canino e, a seguire, la premiazione delle "Belle Vetrine". Sabato 17 febbraio, nella giornata aperta solo alla stampa, saranno comunicate le stelle dell’annata 2021 e sarà consegnato, in Fortezza, l’evento avrà inizio alle 11, il "GrifoNobile" al noto imprenditore Brunello Cucinelli che converserà con Anna Scafuri, giornalista del Tg1, con la partecipazione di Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi. Alle 10.30, Riccardo Pizzinelli, presidente della Società Storica Poliziana, interverrà in merito a ricerche storiche sul Vino Nobile. Dunque, tanti eventi in arrivo in attesa della nuova tipologia di Vino Nobile, chiamata "Pieve", che entrerà in commercio dall’1 gennaio 2025. "Ci attendiamo tantissimi appassionati - ha detto il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi - già dai pre-accrediti stiamo registrando grande interesse. Saranno trenta anni di storia con questo appuntamento che ormai rappresenta uno degli eventi del vino italiano più attesi".

Luca Stefanucci