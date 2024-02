Al via i ’sabati di Melotti’. Attività per piccoli e poi la visita guidata

Partono oggi i ‘sabati di Melotti’, con iniziative legate alla mostra del grande artista e scultore. ’Fausto Melotti. In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino’, in esposizione al VI livello del Santa Maria della Scala fino al 7 aprile 2024, è un viaggio alla scoperta del rapporto tra Melotti e Calvino. Oggi alle 11 appuntamento per le famiglie: ‘Melotti: musica, spartiti e sculture’. L’attività consiste in un percorso alla scoperta dell’arte astratta. Il biglietto costa 5 euro, l’attività è aperta ai bambini dai 4 anni in su. Alle 16 visita alla mostra per adulti in compagnia della curatrice Michela Eremita.