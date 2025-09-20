Al via i nuovi corsi all’Ateneo della Danza

L’Ateneo della Danza inaugura l’avvio dei nuovi corsi dell’anno accademico, oggi alle 17.30, con la presentazione di tutte le novità e le iniziative didattiche e culturali che la scuola offrirà da lunedì. All’evento saranno presenti tutti i maestri della scuola, che da anni continua a offrire corsi per allievi di tutte le età, a partire dai 4 anni. "La vasta gamma didattica – affermano dall’Ateneo – prevede lezioni di danza classica, danza contemporanea, modern e hip-hop, ma anche discipline più raffinate come il flamenco ed attività di preparazione corporea e fitness come il Pilates e la Gyrokinesis".

Marco Batti, il direttore artistico, immagina e propone "un evento che possa non solo inaugurare il nuovo anno di lezioni, ma che riesca a regalare a tutti qualche momento di leggerezza, bellezza e godimento dell’arte della danza. Non mancheranno le sorprese, musica e balli per tutti". Nel corso della serata seguiranno esibizioni dei danzatori della Compagnia del Balletto di Siena e alcune performance degli allievi dei corsi professionali dell’Ateneo. Quest’anno si celebra inoltre il decimo anniversario della nuova sede di piazza Maestri del lavoro, dove si svolgerà la serata. Da lunedì le porte dell’Ateneo saranno aperte a tutti, permettendo di provare gratuitamente le lezioni. Particolare attenzione è rivolta ai bambini. Suddivisi per anno di età, i corsi possono iniziare con l’avviamento alla danza, passando poi a tutte le fasi propedeutiche prima di accedere ai corsi per adolescenti e adulti.