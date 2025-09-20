Stosa, l’appello al Ministro: "Venga a visitare l’azienda. Comprenderà il disagio"

di Laura Valdesi

SIENA

L’odissea-Cassia danneggia (e molto) anche le imprese. Quelle che ancora resistono in Val di Paglia. E magari, come nel caso di Stosa, nonostante la delicata situazione economica interna e mondiale, riescono ad ottenere brillanti risultati. "Contrariamente a quanto accade in provincia di Siena dove si stanno perdendo quote di export significative, nel 2025 chiuderemo con un incremento intorno al 35% grazie soprattutto al Medio Oriente. A fine settembre apriremo uno showroom a Dubai con un importatore di rilievo, cerchiamo di valorizzare sempre più il prodotto-brand, anche all’estero", sintetizza David Sani. Uno dei tre figli del patron di Stosa, che è direttore commerciale per l’Italia.

Un’azienda che si sta sviluppando ulteriormente: ancora più importante avere strade e infrastrutture adeguate.

"Solitamente sono io che per la famiglia parlo con le istituzioni anche se siamo tre fratelli manager tutti in azienda, mamma è presidente della holding e babbo Maurizio lo è di Stosa e Pianese calcio. Ho avuto più volte occasione di spiegare che le imprese si costruiscono grazie alla volontà ma soprattutto alle infrastrutture. Era stato promesso dalle istituzioni locali che la Galleria ’Le Chiavi’ sarebbe stata riaperta nell’aprile scorso. Non è stato così. E abbiamo perso anche due collaboratori veramente validi per questo, uno di Torrenieri e l’altro di Siena. Già la Cassia è di per sé un’odissea, la galleria è chiusa da due anni, quando saremo a novembre. Un dipendente, anche se ha uno stipendio e un ruolo importante, spesso si guarda intorno".

La galleria sembra che non riesca ad aprire in tempi brevi.

"A luglio ci fu detto di lasciar lavorare Anas perché ad ottobre avrebbero riaperto in entrambi i sensi, invece che a senso unico alternato. Poi è emerso che, forse, neppure a fine anno".

Un problema notevole, dunque, per Stosa e per le altre aziende dell’area.

"Facciamo gli imprenditori, chi amministra dovrebbe curare questi aspetti. Non possiamo essere abbandonati. Le fornisco qualche cifra sui tributi che Stosa paga: nel 2024 sull’utile 748mila euro di Irap, un’imposta in favore della Regione, allo Stato sono andati 3 milioni 693mila euro di Ires. Al Comune di Radicofani 180mila euro di Imu e 51mila di Tari. Un’impresa che paga tali cifre di imposte, ormai da 4-5 anni e nel 2025 il margine dovrebbe ancora migliorare, si trova invece ’isolata’. Non credo che si possa fare altro che chiamare le istituzioni ma quelle romane".

Vi farete sentire a livello centrale?

"Lancio già un appello al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini affinché venga a trovarci. E’ andato più volte alla ’Lube’, concorrente rispettabilissima, una grande azienda. Venga anche alla Stosa per rendersi conto che ci sono 330 persone a libro paga ed altrettante legate all’indotto, peraltro in una zona disagiata. Ci piacerebbe rappresentare la voce di tutti gli imprenditori del Monte Amiata e della Val di Paglia".

I trasportatori hanno più volte lanciato l’allarme: così non si va più avanti.

"Abbiamo due gruppi come riferimento, ’Pn’ e ’Crociani’, ciascuno ha 35 mezzi. Hanno subito un aggravio di costi spaventoso, ogni trasferta costa loro il margine che hanno rispetto alla trasferta stessa. Raggiungere l’autostrada passando da Radicofani è veramente un disagio. Mi metto nei loro panni, sono allo stremo. E senza le nostre 30mila cucine distribuite in Italia ogni anno non arriverebbero a destinazione".

Tra l’altro non siete soli in Val di Paglia.

"C’è Rivart, Prada sta costruendo uno splendido stabilimento. E’ questo che fa bene alla zona".

Se la galleria non riaprirà in tempi brevi?

"Stiamo valutando le mosse, ci sarà una riunione a breve".