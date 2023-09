Al via domani i lavori sull’AutoPalio Disagi per i pendolari

A partire da domani inizieranno lavori di risanamento della pavimentazione sul raccordo autostradale Siena-Firenze. L’intervento, fa sapere Anas in una nota, riguarderà un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Impruneta-Greve in Chianti.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa in di ingresso in direzione Firenze. Il completamento dei lavori è previsto entro venerdì 22 settembre.