Al Politeama Benedetta Tobagi e ’La Resistenza delle donne’

Incontro con Benedetta Tobagi che presenta ‘La Resistenza delle donne’ (Einaudi). Sabato 11 marzo alle 17,30 al Teatro Politeama di Poggibonsi. A dialogare con l’autrice ci sarà Silvia Folchi, Presidente Anpi Provincia di Siena e Riccardo Bardotti dell’Istituto Storico della Resistenza senese. Iniziativa a cura di Scintilla e locale Circolo Anpi Armando Targi. Patrocinio del Comune. Ingresso libero. Il libro: le donne furono protagoniste della Resistenza prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una "metà della Storia" a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne. Benedetta Tobagi è nata a Milano nel 1977. Laureata in filosofia, dottorato di ricerca in storia presso l’Università di Bristol, continua a lavorare sulla storia dello stragismo con una borsa all’Università di Pavia.

Fabrizio Calabrese