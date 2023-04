Al nido ‘L’Aquilone’ un doppio open day

Sono in programma nei giorni 20 aprile e 4 maggio, sempre dalle 17 alle 19, gli open day con le educatrici del nido d’infanzia comunale L’Aquilone di Colle, che da martedì fino al prossimo 15 maggio raccoglierà le iscrizioni dei bambini dai tre mesi ai tre anni per l’anno educativo 2023-2024. Per partecipare agli incontri, durante i quali verrà presentato il progetto educativo e pedagogico, i genitori devono prenotarsi inviando una mail all’indirizzo [email protected], indicando nel messaggio il giorno prescelto per l’open day ed i propri recapiti per poter essere eventualmente ricontattati.