Al Live rock festival la voce della Palestina

Fine estate fa rima, anche in Valdichiana, con ricordo delle vacanze, rientro a scuola, ritorno della quotidianità ma anche con un evento che per i giovani è più di un toccasana: il Live Rock Festival ad Acquaviva. Dall’ormai lontano 1997 appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, e non solo, tra buona cucina e tante altre iniziative, con la solita brillante regia del Collettivo Piranha, mente e braccia di un festival che, negli anni, da evento paesano è diventato qualcosa di speciale e rinomato, ospitando sul palco tanti nomi blasonati ed emergenti del panorama musicale. Si parte domani (fino a domenica 14 settembre), sempre negli spazi dei Giardini Ex Feriale, con la cantautrice palestinese Tära, gli italiani Known Physics ed Ele A, nome d’arte di Eleonora Antognini. E se i Nubiyan Twist (11 settembre) sono tra i nomi più attesi, con il collettivo inglese di nove musicisti capace di spaziare tra tanti generi, dal jazz al soul, ricevendo un significativo apprezzamento dalla critica, il Live Rock Festival parlerà molto anche italiano con tanto di due vincitrici di Targhe Tenco 2025: La Niña (12 settembre), premiata con "Furèsta" per il miglior album in dialetto e Anna Castiglia (14 settembre) che ha vinto tra i miglior album opera prima con "Mi Piace". Il 14 settembre ci sarà anche Bassolino, artista di punta della nuova scena napoletana con i suoi ritmi jazz e funk e un album, "Città Futura", tra i più significativi dell’ultimo periodo. Sabato la "maratona elettronica" dalle ore 18, otto ore ininterrotte con vari artisti in scaletta. Biglietto d’ingresso simbolico a 1,5 euro, abbonamento a tutte le serate a 6 euro. Grande impegno per i volontari del Live Rock Festival con tanti giovani (e non solo) di Acquaviva ma anche dei paesi vicini, che meritano ancora un applauso per la loro passione. Programma completo su liverockfestival.it

Luca Stefanucci