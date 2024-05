Ai raggi x il racconto della schermitrice

E’ il momento dello studio. Della lettura. Dell’analisi, particolarmente attenta, di quanto emerso nelle otto ore di incidente probatorio nel quale è stato cristallizzato il racconto della campionessa di scherma, di origini messicane ma che gareggia per l’Uzbekistan, vittima di un presunto stupro di gruppo in un albergo di Chianciano. Il passaggio in aula, fondamentale per ricostruire la vicenda, era avvenuto il 5 aprile scorso. Da quel momento l’inchiesta, dopo la ’fiammata’ mediatica, si è nuovamente inabissata. Nel silenzio, più volte rivendicato dalla procura di Siena per la delicatezza del caso ed il segreto istruttorio. La ragazza, all’epoca dei fatti, agosto 2023, era ancora minorenne. Indagate due stelle della scherma italiana, Emanuele Nardella, 21 anni, di Foggia, e Lapo Pucci, 19 anni, di Milano.

Sono state depositate da poco le trascrizioni delle fonoregistrazioni delle otto ore di incidente probatorio. Materiale, va da sé corposo, che viene adesso analizzato da tutte le parti, in primis dal pm Serena Menicucci che conduce l’inchiesta. Naturalmente dal legale che assiste la campionessa, Luciano Guidarelli di Roma, e dai difensori degli indagati, Enrico De Martino, Gian Paolo Del Sasso e Matteo Antonio Starace. Una rilettura alla luce della quale ciascuno valuterà eventuali nuove mosse. L’avvocato Guidarelli aveva annunciato a caldo "nuovi sviluppi" e possibili "richieste alla procura, istanze a posteriori sulla base di quanto emerso nell’incidente probatorio".

Tre gli scenari possibili da parte degli inquirenti. Il pm può procedere alla richiesta di archiviazione se non valuta che ci siano elementi per procedere (contro cui ci può essere opposizione), oppure formulare la richiesta di rinvio a giudizio per i due schermidori, o magari disporre ulteriori accertamenti. Ha tempo fino al febbraio 2026, trattandosi del reato di stupro di gruppo, per chiudere le indagini preliminari.

