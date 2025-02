"Agriturismo di qualità. Regole anti speculazioni"

Agricoltura e turismo, nel 2023 San Gimignano è stata la capitale toscana degli agriturismo. Lo ricorda a La Nazione e il sindaco Andrea Marrucci. "Il nostro territorio è tra i primi 10 comuni a livello nazionale con più di 100 aziende agrituristiche – dice il sindaco – il polo con la maggiore attrattività in Toscana". Precisa inoltre che per "l’Istat Comune-Polo agrituristico è il Comune più importante rispetto al fenomeno agrituristico di regione o provincia autonoma. La Toscana si conferma così regione leader a livello nazionale e San Gimignano il fiore all’occhiello. Ringrazio le imprese agrituristiche, chi lavora ogni giorno nelle regole e curare il paesaggio tra mille difficoltà, facendo investimenti importanti e chi si impegna per offrire agli ospiti da tutto il mondo esperienze e servizi unici. A partire dal connubio tra territorio, aziende, famiglie e produzioni tipiche locali, quelle enoturistiche ed enogastronomiche. E’ la conferma, come dice la nostra campagna di promozione della destinazione turistica, che San Gimignano è davvero "Più di una storia". "Il nostro compito è quello di favorire e accompagnare le attività di integrazione al reddito dell’imprenditore agricolo, anche scrivendo regole più chiare tutelando il paesaggio e contrastando eventuali speculazioni, aiutando invece chi è radicato e investe seriamente sul territorio e in azienda per stare al passo dei tempi. Per questo, stiamo lavorando per aggiornare il Piano Strutturale e contiamo di scrivere norme ancora più chiare e di aiuto all’impresa agricola. Imprese che sono minacciate non solo dal caro prezzi e dal cambiamento climatico, ma anche da una situazione geopolitica internazionale molto instabile".

Romano Francardelli