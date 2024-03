Agrestone: taglio alberi e critiche. Il Comune prova a fare chiarezza

Nella zona residenziale dell’Agrestone a Colle è caos per il taglio di alcuni alberi del parco. Le parti politiche si mobilitano per chiedere spiegazioni ed è già stata fissata per il 19 marzo una commissione consiliare dedicata. Nel merito, però, il Comune attraverso una nota fa sapere che si tratta di un semplice intervento di manutenzione delle alberature e del verde pubblico nel parco dell’Agrestone. E’ quanto deliberato dall’Amministrazione comunale in seguito al verificarsi di alcuni cedimenti degli alberi dopo gli eventi straordinari che hanno colpito tutta la provincia nei mesi passati. L’Amministrazione, quindi tranquillizza. Si tratta di un progetto di manutenzione straordinaria, coordinato dal perito agrario Fabio Alain Andrea Calcagni che ha eseguito il controllo dello stato fitosanitario generale delle alberature e ha steso un progetto di manutenzione e che ha l’obiettivo della salvaguardia sia della sicurezza pubblica che delle specie arboree presenti nel parco. Questo, però, sembrerebbe non bastare ed, infatti, in particolar modo sui social si scatenano i commenti e le prese di posizione. "L’intervento – afferma in una nota l’Amministrazione comunale di Colle – del valore complessivo di 150 mila euro, ha visto il censimento qualitativo e quantitativo visivo dello stato fitosanitario delle alberature presenti con riconoscimento botanico (genere e specie), le misurazioni essenziali per classi (es. circonferenza del fusto ed altezza pianta), giudizio fitosanitario speditivo e non approfondito, con attribuzione di massima dello stato di rischio (verde – giallo – rosso); la redazione della VTA (Visual Tree Assessment) valutazione di stabilità visiva dell’albero su basi biomeccaniche con lo scopo di individuare le condizioni strutturali del soggetto ed effettuarne la messa in sicurezza; La redazione della relazione tecnica generale descrittiva dei lavori svolti, comprensivo del riepilogo dei soggetti da monitorare nuovamente anche mediante l’ausilio delle prove strumentali, con lo scopo di contenere il rischio arboreo e monitorare le condizioni statiche delle alberature nel tempo". Il 19, comunque, sarà un giorno nel quale sarà data la possibilità di approfondire la tematica e capire al meglio la situazione all’Agrestone. "Infine – conclude la nota del Comune di Colle – la redazione dei computi metrici ed allegati tecnici delle opere da eseguire sul verde oggetto di valutazione, con la finalità di quantificare economicamente gli appalti del servizio a ditte specializzate esterne già incaricate delle sistemazioni". Da non dimenticare che nei mesi passati dei grandi alberi erano già caduti nel parco.

Lodovico Andreucci