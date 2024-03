Agosto 1934: vince l’Oca e si interrompe il TONO

Parliamo esattamente di novant’anni fa: nella carriera del 16 agosto 1934 succede un po’ di tutto, compresa la storica rottura del celebrato TONO, il patto fra quattro rioni. Mancano i più celebrati del tempo: Folco e Ruello, così Wally diventa uno dei favoriti ed infatti vincerà per l’Oca in modo davvero spettacolare. Partono forti, con mossiere il celebre Ezio Felici, Bruco e Chiocciola, ma al primo San Martino, con una mossa azzardata ma eseguita con estrema maestria. passa in testa il Nicchio con Lampo e Pietrino. Il rione di via di Pispini resta in testa fino all’ultimo Casato, quando incredibilmente allarga e l’Oca, con Wally e il Meloncino, vanno a vincere approfittando di questa manovra ‘suicida’. L’Oca così trionfa e il figlio del celebrato Meloni si porta a casa il suo secondo successo, il cappotto del 1934, superando in questo il grande maestro di famiglia. Nel Nicchio il sorpasso non è preso molto bene e la contestazione verso i dirigenti nel dopo corsa è davvero forte e non risparmia nessuno. Mentre il capitano ocaiolo Antonio Ricci festeggia con il suo popolo, fra l’altro con un cavallo di Giuseppe Busisi, si consuma la rottura definitiva del patto fra le quattro consorelle. Fine di un dominio ed inizio di una nuova era paliesca.

Massimo Biliorsi