Agosto 1881: vince il Drago di capitan Carlo Cambi

Ricordiamo la vittoria del Drago dell’agosto del 1881, che apre un periodo piuttosto fortunato per la contrada di Camporegio. In questa carriera scatta al canape molto bene la Selva, che resta protagonista assoluta fino a San Martino. Il Drago, che era partito non bene, mostra tutta la propria potenza di un cavallo superiore agli altri: davanti al Palazzo Comunale è infatti già in testa, e così resterà per tutti i giri mancanti. Nelle retrovie si svolsero duelli molto interessanti per cercare di guadagnare una buona posizione, infatti Onda, Tartuca e Selva si danno battaglia con una ridda di nerbate e di spettacolari rinserrate. Nei giorni successivi si parla in città di quanto sia costato al Drago vincere questa carriera: la cifra supera le duemilasettecento lire. Sanzione pesante per il fantino della Chiocciola Vieri Giovanni detto Il Passatore che aveva preso per le briglie il cavallo della Tartuca. Tornò in piazza a correre soltanto nel 1895. Capitano vittorioso per il Drago fu Carlo Cambi, in questa carica per due sole occasioni. La carriera di agosto del 1881 è ricordata anche per l’inaugurazione del nuovo palazzo delle Poste e Telegrafi nel Palazzo Spannocchi.

Massimo Biliorsi