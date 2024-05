"Agenda delle Contrade: eventi e iniziative a maggio nella città di San Domenico"

· DRAGO

– Martedì 14 maggio alle 21,15 in prima ed alle 21,30 in seconda convocazione avrà luogo, nella società di Camporegio in San Domenico, l’assemblea generale della Contrada.

· GIRAFFA

– Chiediamo a chiunque sia in possesso di materiale fotografico che ritiene possa esserci utile per il giornalino di inviarcelo a [email protected]. Cogliamo inoltre l’occasione per invitare chiunque sia appassionato di fotografia a contattarci qualora volesse darci una mano nel futuro con le proprie foto da inserire nel giornalino.

– Domenica 19 maggio gita a Prato, una giornata all’insegna dell’amicizia per conoscere la città e il suo territorio. Per info contattare Daniela Bellucci (3926897373) o scrivere a [email protected].

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

· LEOCORNO

– Oggi attività pomeridiana Gruppo Piccoli e cena.

– Venerdì 17 maggio Cena con Delitto. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Le monture per il Giro in città saranno consegnate con le seguenti modalità: giovedì 30 maggio e martedì 4 giugno dalle 21 consegna monture ai tamburini; giovedì 6 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati dal 2016 (che hanno già compiuto l’ottavo anno di età) al 2005 compreso; martedì 11 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati prima del 1 gennaio 2005. Si precisa che la consegna avverrà fino ad esaurimento disponibilità, solo nelle date sopra indicate ed esclusivamente al contradaiolo che indosserà la montura, senza possibilità di prenotazione.

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.

· PANTERA

– Fino a sabato 18 maggio è possibile prenotare le magliette del Gruppo Piccoli Panterini contattando Gloria Burrini al 328 1933151.

– Ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si tengono i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

· TARTUCA

– Venerdì 24 maggio, in via dei Maestri, si terrà la celebrazione dei 200 anni dalla nascita di Tito Sarrocchi. L’evento avrà inizio alle 18 in società con la presentazione della figura di Tito Sarrocchi come artista e come tartuchino, a cura dei relatori Raffaele Ascheri e Giovanni Mazzini. Alle 20 Celebrativa in via Tito Sarrocchi. Prenotarsi entro e non oltre le 18 di lunedì 20 maggio tramite messaggio o SMS specificando il nominativo o i nominativi dei partecipanti ai seguenti numeri: Giulia Vaselli: 3315040775, Francesca Burrini: 3713669515, Caterina Parentini: 3273412895, Maddalena Vaselli: 3403457813. Per facilitare l’organizzazione, la vendita delle tessere si terrà in società martedì 14 maggio dalle 18,30 alle 22, Venerdì 17 dalle 18,30 alle 22, sabato 18 dalle 18 alle 22 e martedì 21 dalle 18 alle 22. Le tessere non saranno in vendita la sera della cena.

· TORRE

– Domani gara di pesca all’Acqua Borra e a seguire pranzo di brace aperto a tutti, anche ai non pescatori.