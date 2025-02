"Affitti brevi, risorsa importante da gestire in modo adeguato"

Il tema degli affitti brevi a Siena è stato oggetto dell’interrogazione presentata dall’ex candidato sindaco Massimo Castagnini. L’assessore al Turismo, Vanna Giunti, ha spiegato: "Il Comune di Siena riconosce il ruolo cruciale nel bilanciare il diritto di proprietà privata, la libertà di iniziativa economica e la tutela del tessuto sociale. Siena affronta le sfide legate alla gestione del turismo e all’equilibrio tra le diverse esigenze. Il centro storico di Siena, patrimonio Unesco, richiede un’attenzione particolare. Il Comune sta lavorando, anche attraverso le analisi dell’Università degli Studi sulla gentrificazione, per preservarne l’identità e la funzione residenziale, in equilibrio con il diritto di proprietà privata".

E ancora: "Siena ha una banca dati per gli affitti brevi, è quindi in grado di monitorare il numero di locazioni ed eventualmente, di porre dei limiti. È il centro storico dove si concentra la massima pressione, pertanto il Comune – ha detto Giunti – potrebbe incentivare lo sviluppo turistico in altre zone, valorizzando ad esempio il turismo rurale o le aree di interesse naturalistico. A tal proposito è fondamentale la collaborazione con gli operatori e le filiera turistica".

Poi l’annuncio: "Il Comune utilizzerà diverse metodologie per individuare correlazioni con le nuove disposizioni regionali. Per l’impatto economico degli affitti brevi – ha illustrato Giunti –, a Siena generano un indotto economico significativo. Oggi abbiamo 912 unità; le tariffe variano a seconda della zona, della tipologia di immobile e della stagionalità, con stime di guadagno tra i 100 e i 300 euro a notte per alloggio; il tasso di occupazione varia a seconda della stagione e degli eventi, con una stima media di occupazione di 150-200 notti all’anno. Si stima che gli affitti brevi generino un Pil di diversi milioni di euro all’anno per Siena sia attraverso la cedolare secca che tramite le imposte sul reddito d’impresa".