Affari generali a Siena: tre in corsa per l'incarico

Sta per giungere alle battute finali la selezione in atto per individuare il responsabile Affari generali della Fondazione ’Antico Ospedale Santa Maria della Scala’. La commissione, formata dal presidente Francesco Boschi (già membro del Cda, che si è dimesso per "motivi personali"), Guido Giovannelli e Giovanni Liberati Buccianti si riunirà lunedì pomeriggio nella Sala del Rettore del Santa Maria per il colloquio con i candidati che hanno superato le fasi precedenti della selezione. Si tratta di Dino Dall’Aglio, Riccardo Lucetti e Marta Venturi: tra questi nomi verrà dunque scelto il nuovo responsabile Affari generali della Fondazione, guidata da Lucia Cresti. Intanto è conto alla rovescia per l’arrivo in servizio a Siena della nuova direttrice Chiara Valdambrini (foto), vincitrice della selezione svoltasi nel maggio scorso. Sarebbero stati perfezionati gli estremi del contratto che la legherà al Santa Maria della Scala per i prossimi tre anni, ma si registrano evidenti ritardi nell’assunzione dell’incarico dal punto di vista operativo.

Intanto è scattato il conto alla rovescia per il Cda del Santa Maria, che verrà a scadere il 31 dicembre. Gli occhi sono puntati su Palazzo pubblico dove il nuovo sindaco Nicoletta Fabio è chiamata a decidere se rinnovare in tutto o in parte la governance dell’ex Spedale, accelerando così il percorso di rinnovamento annunciato durante la campagna elettorale.

Cristina Belvedere